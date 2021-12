Campanha quer manter aleitamento para 45 bebês internados em Macapá

Muitas doadoras viajam neste período, o que faz com que o número de doações caia drasticamente.

O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital da Mulher Mãe Luzia (HMML) iniciou uma campanha para garantir a manutenção do estoque durante as festas de fim de ano, quando normalmente o número de doações sofre uma queda.

Muitas doadoras viajam neste período, o que faz com que o número de doações caia drasticamente. A iniciativa é voltada para manter o aleitamento de 45 bebês que estão internados na unidade.

Além de ser a melhor fonte de alimento e nutriente para os recém-nascidos, o leite materno contribui para o fortalecimento do sistema imunológico e no combate a infecções, ajudando na diminuição do tempo de internação nos casos de bebês prematuros ou com outras complicações.

Doadoras

Para tornar-se uma doadora de leite ou receber orientações sobre amamentação, a interessada por ir até o Banco de Leite Humano, que funciona 24 horas, na esquina da Av. FAB com a Rua Jovino Dinoá, no bairro Central.

Outro meio de ajudar é através do número (96) 98115-9018, que também é WhatsApp. Lembrando que os servidores podem atender a domicílio. A doadora precisa ter em mãos o cartão de pré-natal. Caso seja necessário, testes rápidos poderão ser refeitos. Ao ser aprovada, ela faz um cadastro e recebe orientações sobre assepsia da mama e cuidados com o armazenamento do leite.

Com as informações repassadas, a doadora pode tirar o próprio leite e entregar os recipientes no Banco de Leite ou requisitar que a equipe de captação busque o produto na residência.

Caso a doadora seja um caso suspeito ou confirmado de covid-19, é necessário aguardar o desaparecimento completo dos sintomas e requisitar liberação médica para retornar as doações.

A rota do carro do Banco de Leite recolhe as doações às segundas e terças-feiras na zona norte de Macapá, e nas quartas e quintas-feiras a Zona Sul.

Às sextas-feiras é a vez do município de Santana que também possui um posto de coleta no Hospital Estadual de Santana (HES), onde as mamães podem buscar orientações sobre amamentação e requisitar o cadastro como doadoras.