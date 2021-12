Causas de incêndio no Lacen só serão divulgadas após perícia

Bombeiros agiram rápido. Um grupamento é situado bem ao lado do órgão, que fica localizado no início da Rua Tancredo Neves, Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

As causas que provocaram o incêndio que atingiu, na madrugada de sábado (11), a sede do Laboratório Central do Amapá (Lacen), responsável por exames de detecção da covid-19 e outras doenças no Estado, só serão reveladas depois uma perícia.

O órgão fica localizado no início da Rua Tancredo Neves, Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá, a cerca de 100 metros de um grupamento do Corpo de Bombeiros, o que favoreceu uma ação rápida dos militares para controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas iniciaram por volta das 1h30 e estavam concentradas numa sala do órgão. Lá, haviam equipamentos, mas não foi possível mensurar danos. Porém, um freezer foi atingido.

“Não se sabe se chegou a danificá-lo. A perícia esteve no local da ocorrência. Segundo informações preliminares, o sinistro pode ter começado na central de ar”, disse o Corpo de Bombeiros.

O portal SelesNafes.com procurou o Governo do Amapá para saber o que aconteceu, se prejuízos chegaram ao laboratório e até que ponto o incidente prejudica ou paralisa as análises, porém a pasta não se pronunciou até esta publicação.

Na manhã deste domingo, o Estado emitiu uma comunicação, na qual informou que está garantida a continuidade das atividades Lacen, incluindo exames para detectar a covid-19. A informação é de que o local atingido foi o almoxarifado da instituição.

Segundo o comunicado oficial, “nenhum serviço foi comprometido, uma vez que os laboratórios não foram atingidos pelo sinistro, que causou apenas perda de materiais e insumos”.

“O Laboratório de Biologia Molecular, onde são feitos exames de doenças virais, como a covid-19, não foi atingido e possui insumos para mais de uma semana de serviços”, reforçou .

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinf) já trabalha na mudança do almoxarifado para outra sala e também na adesão de maquinário frigorífico, que foi perdido no sinistro.

O laudo sobre as causas só deve sair entre 10 e 20 dias, informou o Governo do Amapá neste domingo (12). Será feito pela Polícia Científica.