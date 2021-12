Com apoio do Albert Einstein, HCAL oferta atendimentos em neuropediatria

A parceria significa um avanço para o diagnóstico de transtornos do neurodesenvimento, como o Autismo.

Compartilhamentos

Uma parceria entre os Hospitais de Clínicas Alberto Lima (HCAL), do Amapá, e Israelita Albert Einstein, de São Paulo, está ampliando atendimentos em neuropediatria na capital amapaense, através de telemedicina.

A área é escassa de profissionais por ser muito específica, e, no Amapá, enfrenta dificuldades na rede ambulatorial.

A parceria significa um avanço para o diagnóstico de transtornos do neurodesenvimento, como Transtorno do Espectro Autista [TEA].

No HCAL, há um espaço destinado ao atendimento de crianças de 0 a 10 anos com suspeita de atrasos no desenvolvimento. A equipe multidisciplinar do Núcleo de Avaliação é composta por médicos neuropediatra e neurologista, psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo.

Para ter acesso ao serviço, é necessário encaminhamento de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Após o agendamento da primeira consulta, feito no HCAL, a criança realiza a consulta com o neuropediatra, ou psiquiatra infantil, de forma presencial ou por telemedicina.

Após atendimento com os demais profissionais da equipe multidisciplinar, o paciente será encaminhado para a realização de exames de imagem, laboratoriais e auditivos. Finalizada a investigação, um laudo médico é emitido e entregue a família.

A colaboração com o Hospital Albert Einstein se estende nas especialidades de endocrinologia, neurologia, cardiologia, psiquiatria, pneumologia, reumatologia e neurologia pediátrica, nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios de Macapá, Santana, Oiapoque, Laranjal do Jari, Porto Grande e Distrito Sanitário Indígena, tudo por teleatendimento.