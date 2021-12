Com ‘Campo de Batalha’, banda do Amapá se consolida na produção de clipes

Clipe foi gravado em vários locações, como o Sítio Arqueológico de Calçoene

Por SELES NAFES

As constantes batalhas entre o corpo, o espírito e a mente inspiraram o vocalista Tuga Theles e o guitarrista João Mendes a fundar, em 2014, a Guerra em Paz, banda da cidade de Macapá onde o som predominante é o rock e metal alternativo. No último dia 3, o grupo lançou no Youtube a música ‘Campo de Batalha’, ilustrada por um vídeo com jeito de superprodução carregada de energia, fotografia e arranjos de guitarra.

A obra faz parte do EP ‘Campo de Batalha’, coletânea de músicas autorais aprovada em edital da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), em 2020, para receber incentivos da Lei Aldir Blanc.

Em duas semanas, apenas com acessos orgânicos, o vídeo de Campo de Batalha teve quase 3 mil visualizações na plataforma. É o terceiro clipe da banda lançado no Youtube. Os primeiros foram das músicas Sonho de Rei (2019) e Cada Segundo (2020).

A banda, que tem como influências nomes como Papa Roach, Alter Bridge, Breaking Benjamin, Three Days Grace e Oficina G3, entre outras, é formada por Tuga Theles (vocal), Paulo Guerra (guitarra), Asafh Oliveira (guitarra), Paulo Ribeiro (baixo) e Matheus Soares (bateria).

O Portal SN conversou com Tuga Theles

De onde surgiu a ideia do clipe?

Nós queríamos conectar a mensagem do EP, que é a reflexão de uma pessoa com a natureza do Amapá. E resolvemos apostar em Calçoene pelas belezas que tem.

Quais locações foram usadas em Campo de Batalha?

As cenas foram gravadas na Praia do Goiabal, no Sítio Arqueológico no município de Calçoene e na Ilha de Santana. E foi incentivado e produzido pelo produtor audiovisual Sady Menescal.

E o que inspirou o nome da banda?

O nome ‘Guerra Em Paz’ vem de uma reflexão sobre nós estarmos em constantes guerras internas entre o psicológico, físico e até o espiritual. E essas guerras, por serem internas, não são percebidas por quem está ao nosso redor, causando a sensação de estarmos em paz.

Quem escreve as músicas?

As músicas são minhas e arranjadas pela banda.

Qual a mensagem de Campo de Batalha?

A Campo de Batalha é um monólogo da pessoa que se encontra em conflitos internos derivados de sua vida conturbada. Essa pessoa acumula derrotas, falhas, pecados, frustrações e tenta com isso justificar sua condição. Mas ao mesmo tempo tenta se guiar a não desistir e se motivar a continuar de pé.

Qual foi a aceitação do clipe aqui no Amapá? Que retorno de reconhecimento vocês já tiveram?

Bastante positiva. Recebemos muitos comentários elogiando a música, a banda, a produção audiovisual e a mensagem. De pessoas que acompanhavam a banda e novas pessoas também.

Outros clipes virão?

Já lançamos dois clipes. Esse é o terceiro e temos planos para pelo menos mais um de uma música que também compõe o EP.