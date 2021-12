Com Delegacia de Combate à Corrupção, governo abre Ciosp da Zona Oeste

Prédio faz parte de complexo construído com recursos da bancada federal, governo do Estado e fundos especiais

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O governo do Amapá entregou neste sábado (18) o prédio do Ciosp da Zona Oeste, ao lado do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), na Rodovia Duca Serra. Entre outros serviços, o local abrigará a Delegacia de Combate à Corrupção.

Além dela, o Ciosp também contará com as delegacias de Combate às Organizações Criminosas e o Laboratório de Lavagem de Capitais. Trata-se, portanto, de um Ciosp que abrigará boa parte da modernização que a Polícia Civil do Amapá está passando.

Com a entrega, está concluído o complexo de segurança da zona oeste que, além do Ciosp, também conta com um quartel do Corpo de Bombeiros e a sede do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE).

A obra custou R$ 2.170.610,81 e ainda é parte da ‘emenda da segurança’ que a bancada federal do Amapá apresentou em conjunto, em 2016. Ao todo, foram mais de R$ 275 milhões usados em obras e aparelhamento. O governo do Amapá e os fundos nacional de segurança e penitenciário complementaram as verbas.

“Isso é resultado da parceria do governo do Estado com a bancada federal, liderada pelo senador Davi e senador Lucas Barreto. O projeto ‘Estado forte, povo seguro’, conta com investimento nas mais diferentes áreas de políticas públicas na área de segurança”, declarou o governador Waldez Góes (PDT).

“Essa emenda de bancada era de 2016, ela não era impositiva, ela não tinha a obrigação de pagar. O coronel Carlos [Secretário de Segurança] sabe da nossa luta, e montamos um gabinete no Senado e empenhamos em 2019. Até hoje as coisas não pararam. E tudo isso foi andando também com a força do Davi”, comentou o senador Lucas Barreto (PSD).

A zona oeste de Macapá é um dos pontos da cidade que mais cresceu na última década. Com a população do Marabaixo (na verdade são quatro bairros contíguos), além dos grandes empreendimentos e os condomínios da Duca Serra, estima-se que mais de 100 mil pessoas residam na região.

“A unidade da nossa bancada federal é que está trazendo pro Amapá essas conquistas todas. Todas as áreas têm um papel decisivo da bancada federal do Amapá e a participação decisiva do governo do Estado”, comentou o senador Davi Alcolumbre (DEM).