Com desfile suspenso, escolas lançam sambas de enredo na internet

As 10 escolas do Amapá terão as canções disponíveis em plataformas digitais na Internet, formato que vai substituir pela primeira vez o tradicional CD físico

Por RODRIGO ÍNDIO

O Carnaval 2022 no Amapá ainda é incerto diante de um novo crescimento da pandemia. Mas enquanto a situação não se define, as escolas de samba vão promovendo eventos de forma digital, para evitar aglomerações presenciais.

Com a suspensão do desfile na passarela da folia, as agremiações decidiram lançar os sambas-enredo de 2022 na internet. O evento virtual ocorre na próxima sexta-feira (31).

A informação é da Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap). As 10 escolas terão as canções disponíveis em plataformas digitais na Internet, formato que vai substituir pela primeira vez o tradicional CD físico.

As gravações ocorreram nos meses de outubro e novembro. A apresentação para a sociedade ocorreria no início de dezembro em um evento presencial, que foi cancelado para prevenir contra o avanço da pandemia e do surgimento de nova variante.

Para ter acesso aos novos sambas, os amantes do Carnaval podem fazer o ‘pré-save’ (uma espécie de reserva de música na sua plataforma digital preferida), através DESTE LINK.