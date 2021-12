Com isca de renegociação de consignados, golpistas de São Paulo desviam dinheiro de contas digitais no Amapá

Foram desviados cerca de R$ 49 mil de uma das vítimas residente no Estado do Amapá. O caso foi conduzido pela 6ª Delegacia de Polícia da capital.1

A Polícia Civil do Estado do Amapá identificou e duas pessoas residentes no Estado de São Paulo e as indiciou por vantagem indevida por meio de fraudes relacionadas a empréstimos consignados eletrônicos e golpes virtuais.

O caso foi conduzido pela 6ª Delegacia de Polícia da capital e o inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário. A investigação durou 10 meses e identificou os criminosos de São Paulo fizeram vítimas no Amapá.

O grupo oferecia aos clientes que possuíam empréstimos consignados uma renegociação da dívida a juros menores, fazendo com que instalassem vulnerabilidades em dispositivos eletrônicos para que favorecessem o desvio de dinheiro das contas digitais.

Foram desviados cerca de R$ 49 mil de uma das vítimas residente no Estado do Amapá.

“Através do afastamento dos sigilos de dados telemáticos e telefônicos autorizados pela Justiça Estadual foi possível identificar o agente financeiro que realizava as fraudes e a pessoa beneficiária dos valores auferidos de forma ilícita”, explicou o delegado Leandro Vieira Leite, que presidiu as investigações.