Antes de chegar à sede do município, o veleiro Kûara desembarca na histórica Arapixuna

Compartilhamentos

A Expedição Pedro Teixeira, que partiu de Macapá para cruzar o Rio Amazonas até o Peru, chega a Óbidos, no Pará. Antes de chegar à sede do município, o comandante Olímpio Guarany e a equipe do veleiro Kûara passam pela histórica Vila de Arapixuna, fundada por portugueses no século XIX. Assista a mais um episódio do diário de bordo da expedição. Assista