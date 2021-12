Com queda de 38% no estoque, Hemoap precisa de sangues O+ e O

Desde o início de dezembro, a quantidade de doadores voluntários no hemocentro caiu drasticamente.

A queda no estoque desde o início de dezembro fez o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap) convocar com urgência doadores voluntários, especialmente os com tipagem sanguínea O+ e O-, para suprir as demandas dos hospitais públicos e particulares do Estado.

O hemocentro está com uma média diária de 32 doadores. O mínimo era que este quantitativo se mantivesse em 52 por dia – a queda é de 38%. O ideal mesmo era 87 doadores por dia.

Critérios de doador

Para sangue, é necessário pesar acima de 50 kg; ter idade entre 16 e 69 anos; estar em boas condições de saúde; não ter testado positivo para Covid-19 nos últimos 30 dias e não ter apresentado sinais ou sintomas de gripes nos últimos 14 dias.

É indispensável estar descansado e bem alimentado antes de realizar a doação. Os intervalos de tempo para doação de sangue são de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.

O Hemoap fica na avenida Raimundo Álvares da Costa, esquina com a rua Jovino Dinoá. O funcionamento é pela manhã, entre 7h30 e 12h30.

As doações de sangue podem ser realizadas por comparecimento espontâneo ou solicitadas através de agendamento via WhatsApp (96) 98811-0200.