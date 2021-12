Vamos ouvir a análise do capítulo 2 de II Pedro

Bom dia! Jesus havia alertado que falsos pastores destruiriam e manipulariam a fé das pessoas. ‘Vocês os conhecerão pelos seus frutos’, disse ele. Ouça a análise do capítulo 2 de II Pedro com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima segunda-feira (13).