Condenado a 31 anos é preso com crack

Ele estava andando armado no Bairro Universidade, zona sul da capital do Amapá.

A Polícia Civil do Amapá prendeu, em flagrante, dois indivíduos pelo crime de tráfico de drogas após denúncias feitas pela população. As prisões e apreensões, feitas na zona sul de Macapá pela equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), ocorreram na tarde de quinta-feira (9).

A primeira ocorreu em área de ponte, no Bairro Universidade, após diversas denúncias anônimas de que um indivíduo, integrante de organização criminosa, andava armado e ameaçava os moradores.

Quando os policiais chegaram ao local, ele pulou a janela da casa, caiu na área alagada e andou por baixo das casas dentro do lago. Os agentes fizeram o cerco e ele se entregou.

Com o suspeito, havia uma porção de crack e mais 21 papelotes da mesma droga prontos para a venda. Ao averiguar a situação do indivíduo, constatou-se mandado de prisão em aberto, com pena de 31 anos de reclusão a cumprir. A polícia não revelou por qual crime e nem o nome dele.

Fazendinha

A segunda prisão ocorreu no bairro da Fazendinha. Um homem foi preso em sua casa com uma porção de skank e mais dois papelotes da mesma droga.

Segundo a polícia, ele não tem antecedentes, mas é integrante de organização criminosa e estava controlando a venda de skank droga no bairro.