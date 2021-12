‘Coroamento’, diz ex-prefeito de Macapá sobre título de Cidadão Laranjalense

Honraria foi concedida pela Câmara de Laranjal do Jari

A temporada do ex-prefeito de Macapá e pré-candidato ao governo do Estado, Clécio Luís (sem partido), em Laranjal do Jari, foi encerrada com chave de ouro na noite de quinta-feira (16). Clécio, que já se mudou para Oiapoque, no outro extremo do Amapá, voltou ao Jari para receber o título de Cidadão Laranjalense.

A honraria, a mais importante da cidade, foi concedida pela Câmara Municipal por indicação de cinco vereadores: vereador Walcimar Fonseca (presidente), Júnior Marques, Denis Pelheca, Tio Bica e Turuta Birimbal.

Para o presidente da Câmara, a escolha se deu pela “vivência com a comunidade do município e região, pela dedicação intensa a cada projeto elaborado em sua vida pública”.

“Recebi com muita honra essa homenagem, porque morei e vivi intensamente três meses e fui muito bem acolhido pelo povo de Laranjal. E ter o Título de Cidadão Laranjalense para mim é o coroamento dessa relação verdadeira com a população do município”, ponderou o ex-prefeito da capital por dois mandatos, entre 2012 e 2020.