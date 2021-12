Covid-19: com 52% de aumento, Amapá cancela Réveillon

Um novo decreto estadual reduz, também, a ocupação de público para 50% em eventos corporativos, sociais, técnicos e científicos.

Junto com as prefeituras, o Governo do Amapá editou e colocou em vigor, já a partir desta terça-feira, 7, um novo decreto com medidas mais restritivas em relação à pandemia que nos últimos meses.

VEJA O DECRETO Nº 4559/2021

ANEXO DO DECRETO Nº 4559/2021

Entre as principais providências está o cancelamento das programações de Réveillon 2022 promovidas pelo Estado e pelos municípios.

O motivo é o aumento de 52% nos casos de covid-19 nas duas últimas semanas, segundo o Relatório Epidemiológico do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp).

Nos últimos 21 dias, de 504 amostras analisadas, 136 foram positivas para covid-19 – o que representa 26,98% de taxa de positividade.

No mesmo período, houve crescimento de 50,56% nos atendimentos em Unidades Básicas de Saúde (UBS’s).

A ocupação de leitos com pacientes acometidos pela covid-19 é de 11,48%, nos leitos intensivos, e de 15,79% nos leitos clínicos da rede pública estadual. A taxa de letalidade mantém-se em 1,6 – enquanto a nacional é de 2,78.

VEJA PARECER EPIDEMIOLÓGICO

Outra medida mais incisiva que o decreto traz é a redução de 80% para 50% da taxa de ocupação de público nos eventos corporativos, sociais, técnicos e científicos, no período de 7 a 20 de dezembro.

Também ficou definido que o acesso de pessoas a boates e shows está condicionado à apresentação da Carteira Nacional de Vacinação, disponível no aplicativo Conecta SUS, que ateste a imunização com duas doses da vacina contra covid-19.

“Essa é uma medida preventiva e necessária que nos ajudará no combate à Covid-19. Também vamos realizar mais uma grande ofensiva de vacinação em conjunto com as prefeituras. De casa em casa, com vacinação volante, em locais de grande circulação e em horários alternativos. Todas essas ações estão no nosso planejamento para que possamos proteger a vida e a saúde da nossa gente”, justificou o governador Waldez em suas redes sociais.

Carnaval 2022

O Coesp também avaliou que os próximos índices epidemiológicos vai definir a realização dos festejos do Carnaval, previstos para fevereiro de 2022 – em caso de agravamento da pandemia, eles podem ser adiados.

