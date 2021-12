Covid-19: Estado oferta vacinas nos shoppings de Macapá

Além da covid-19, serão ofertados imunizantes contra influenza e tríplice viral, das 15h às 21h, no Macapá Shopping e Amapá Garden Shopping.

Começou nesta quarta-feira (22) e prossegue até o dia 30 de dezembro a vacinação contra covid-19 e outras doenças nos dois shopping centers de Macapá.

Os imunizantes contra o coronavírus, gripe, sarampo, rubéola e caxumba estão disponíveis nos dias 22, 23, 27, 28, 29 e 30 de dezembro no Macapá Shopping, no Centro da capital, e no Amapá Garden Shopping, na zona sul, sempre no horário de 15h às 21h. A ação é da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), órgão do Governo do Amapá.

As vacinas são para o público em geral acima de 12 anos. O governo também realizará vacinação na Escola Estadual José Bonifácio dentro da comunidade do Quilombo do Curiaú. A ação ocorrerá nesta quinta-feira, 23, e também, oferecerá vacinas contra covid-19, influenza e tríplice viral.