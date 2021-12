Covid: Amapá registra 4 mortes na 3ª semana de dezembro

As mortes ocorreram entre 14 e 21 de dezembro e foram divulgadas pelo governo estadual no boletim desta terça-feira (28).

Compartilhamentos

Depois de várias semanas com registros apenas esporádicos de óbitos, o Amapá voltou a confirmar um número preocupante de mortes por covid-19 num curto período de tempo.

O registro de 4 vítimas fatais está no boletim divulgado pelo Governo do Amapá nesta terça-feira (28). A doença tirou 4 vidas em uma semana. As mortes ocorreram nos municípios de Santana e Porto Grande, a 17 km e 100 km, da capital, respectivamente.

Em Santana foram três vítimas. No dia 14 de dezembro, foram a óbito um homem de 57 anos, sem comorbidades declaradas, e um idoso 78 anos, com histórico de AVC. Uma mulher de 67 anos, sem comorbidades declaradas, faleceu em 21 de dezembro.

Em Porto Grande, a vítima é um homem de 80 anos, sem comorbidades declaradas, falecido em 21 de dezembro.

Com isso, o Amapá chegou a 2.019 óbitos nos 16 municípios, assim registrados:

Macapá: 1.503

Santana: 204

Laranjal do Jari: 95

Mazagão: 24

Oiapoque: 51

Pedra Branca do Amapari: 13

Porto Grande: 28

Serra do Navio: 5

Vitória do Jari: 28

Itaubal: 3

Tartarugalzinho: 18

Amapá: 13

Ferreira Gomes: 7

Cutias do Araguari: 7

Calçoene: 14

Pracuúba: 6.

Novos casos

O boletim também trouxe registros de 93 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, sendo 45 em Santana, 37 em Macapá, 3 em Calçoene, 4 em Mazagão, 2 em Porto Grande, 1 em Amapá e 1 em Oiapoque.

Agora, o Amapá tem 126.794 casos confirmados, 287 casos em análise laboratorial e 116.320 pessoas recuperadas. A taxa de ocupação dos leitos voltados para o atendimento da covid-19 está em 24,7 %, considerando as redes pública e privada.

Vacinação

O Governo do Amapá já distribuiu 1.274.601 doses de vacinas contra a covid-19 para os 16 municípios. Destas, foram aplicadas 861.258 doses.

No Amapá, a população vacinável é de 569.316 pessoas. Deste total, até a última atualização, 89,22% receberam a primeira dose da vacina; e 62,05% foram imunizadas com a 2ª dose, 3ª dose e dose única.