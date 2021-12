Cresce número motoristas embriagados nas rodovias federais no Natal

Números foram divulgados pela PRF. Redução no número de acidentes foi de 400%, em relação ao mesmo período de 2020.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Rodoviária Federal divulgou, na manhã desta segunda-feira (27), o balanço parcial do fim de semana de Natal, resultado das fiscalizações de quinta a domingo, 23 a 26 de dezembro.

Fortes chuvas foram registradas no período, o que aumenta a ocorrência de saídas de automóveis na pista. Apesar disto, nenhum acidente nas rodovias federais nos quatro dias de operação foi registrado. Em 2020, foram registradas 4 ocorrências no mesmo período, 2 delas com pessoas feridas gravemente.

Neste ano um total de 412 condutores foram submetidos a exames de etilômetro, destes 24 ou se negaram ou tiveram resultado positivo no referido exame.

Um total de pouco mais de 5% dos exames realizados, valor maior do que os 2% historicamente registrados pela PRF no Amapá.

Destes flagrados no etilômetro cinco apresentaram resultado tão elevado que foram presos e encaminhados à Polícia Civil para responderem pelo crime do art. 306 do CTB.

No próximo fim de semana, uma nova fiscalização será feita, a Operação Réveillon.