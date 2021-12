Criminoso com 19 processos morre em confronto com o Bope; 1 traficante é preso

Confronto ocorreu no Bairro Jardim Felicidade 2, na zona norte de Macapá.

Um traficante foi preso e um detento do regime aberto domiciliar, condenado pela Justiça do Amapá pelos crimes de furto e roubo, morreu durante confronto com a Polícia Militar, na noite deste sábado (11), no bairro Jardim Felicidade 2, na zona norte de Macapá.

Dono de uma extensa ficha criminal, com 19 processos dos mais variados crimes, Adriano Jardim Barbosa, o Manteiga, de 35 anos, de acordo com a polícia, integrava um grupo de faccionados que foi flagrado com armas em punho durante patrulhamento de uma equipe do 2º Batalhão.

Ao avistarem a viatura, os suspeitos armados teriam passado a correr e a invadir residências, iniciando o cerco, que teve apoio do Bope e do Batalhão de Força Tática.

Na chegada ao local, uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva, o Giro, foi recebida a tiros e revidou por Manteiga. Em seguida, ele tentou escapar pelos fundos de uma igreja. Lá, houve nova troca de tiros e o bandido foi baleado. Ele morreu antes da chegada do socorro médico.

As buscas continuaram, e dentro de uma casa onde os criminosos haviam se abrigado, policiais do 2º Batalhão prenderam Ângelo Pires Ribeiro, de 25 anos, detento do regime aberto domiciliar, que responde pelo crime de tráfico de drogas.

No bolso dele foi encontrado um recipiente com 44 porções de entorpecentes, segundo a polícia. E na casa, onde ele estava, que pertenceria a um integrante de uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas na região, conhecido como Metal, foram encontradas duas balanças de precisão, tesoura e sacos plásticos, que seriam para embalagens da droga.

Ângelo Pires foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, juntamente com as drogas que foram achadas com ele e a arma usada por Manteiga no confronto.