Defesa tenta mudar cidade do julgamento por morte de namorada de Raulian

Ação apurou homicídio de Tieli Medeiros, namorada do lutador do UFC. Pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Por unanimidade, o pleno do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) negou o desaforamento do julgamento do processo que apurou o homicídio da estudante Tieli Alves Medeiros, de 23 anos, ferida gravemente ao lado do namorado, o lutador do UFC, Raulian Paiva.

A defesa de um dos réus queria a transferência do julgamento para outra cidade, longe de Santana.

O crime ocorreu em 2018. Ela e o namorado estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por um carro conduzido por Johny de Souza Amoras e Elber Nunes Zacheu, logo após um bate-boca entre o casal e os dois acusados, que chegaram a cumprir prisão preventiva.

A defesa de Johny Amoras alega que Raulian é famoso, possui grande carisma e relevância nas redes sociais, e isso poderia influenciar os jurados.

O relator do pedido de desaforamento (transferência do foro) foi o desembargador João Lages. Para o magistrado, que citou casos semelhantes já julgados, não há motivo para a mudança de cidade.

“Ora, presunções de imparcialidade não autorizam o desaforamento, consoante julgados do Superior Tribunal de Justiça”, disse o desembargador.