Descarga elétrica: homem morre durante instalação de transformador

Tragédia ocorreu na comunidade ribeirinha do Ariri, distrito de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem morreu eletrocutado enquanto instalava um transformador de energia, na tarde de terça-feira (28), na comunidade ribeirinha do Ariri, distrito de Macapá.

A vítima foi identificada como Ranielson Carvalho de Souza, de 35 anos, técnico em eletricidade.

Não há informações detalhadas de como ele recebeu a descarga elétrica. Porém, circulam nas redes sociais vídeos com a narrativa de que o profissional trabalhava na instalação de um transformador no momento da tragédia. As imagens mostram a vítima sendo socorrida em cima de uma escada, que ela mesma usava no trabalho.

Também em filmagens de celular que circularam em redes sociais, Ranielson aparece sendo colocado em uma picape aparentemente da empresa onde atuava.

Segundo o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), ele ainda foi socorrido com vida ao Hospital de Emergência de Macapá, mas deu entrada sem vida. A remoção do cadáver foi solicitada no início da noite de terça.