Desfile das escolas de samba é suspenso

Para tomar decisão, Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá levou em consideração o crescimento dos casos de Covid-19 e o surgimento da variante Ômicron.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap) decidiu suspender os eventos inclusos no calendário oficial do Carnaval 2022.

De acordo com a entidade, a medida preventiva foi tomada por conta do crescimento dos casos de Covid-19 e o surgimento da variante Ômicron.

Com isso, o lançamento dos sambas de enredo marcado para o próximo sábado (11), num shopping na zona sul de Macapá, não acontecerá.

A decisão ocorreu durante reunião da diretoria da Liesap e representantes as agremiações carnavalescas associadas na última quarta-feira (8). A medida foi confirmada em publicações nas redes sociais oficiais da Liesap.

A instituição ressaltou que estuda de forma conjunta a realização dos eventos num momento menos crítico em 2022 e seguindo medidas sanitárias.

Nota de Esclarecimento da Liesap

Veja na íntegra o comunicado oficial emitido pela entidade e assinado pela presidente da diretoria executiva, Lizete Jardim:

A Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap) desde quando começou a trabalhar o calendário do Carnaval 2022, sempre se preocupou com a situação da pandemia e ficou atenta aos decretos de contenção do vírus, no âmbito municipal e estadual.

Diante disso, a diretoria executiva da Liesap em conjunto com a escolas de samba associadas em assembleia geral realizada nesta quarta-feira, 8, decidiram suspender a realização dos eventos do calendário oficial do Carnaval 2022, incluindo o lançamento dos sambas de enredo que ocorreria neste sábado, 11, em razão dos últimos casos da variante do coronavírus.

A Liesap junto com a escolas de samba estuda a possibilidade da realização dos eventos em 2022. Com controle da quantidade de público e cobrança do passaporte vacinal.