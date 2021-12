Detento morre ao receber o Bope a tiros durante operação contra o crime organizado

Troca de tiros ocorreu numa vila de quartos, no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento que tinha passagens pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas e homicídio, morreu num confronto com o Bope, que dava apoio a uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual, na manhã desta terça-feira (28).

Os investigadores da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), da PC, e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPE, cumpriam mandados de busca e apreensão em vários bairros da capital, quando receberam uma denúncia indicando que havia um homem armado, e que ele usava uma tornozeleira eletrônica, numa vila de quartos localizada na Avenida Maximiliano Serra Picanço, no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Os policias do Grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro), do Bope, foram até o local averiguar. Eles disseram que se identificaram, mas, mesmo assim, foram recebidos a tiros e tiveram que revidar.

Os militares solicitaram socorro médico, mas quando o Samu chegou ao local apenas confirmou o óbito.

Além da arma usada contra a polícia, foram encontradas porções de drogas dentro do quarto, que era locado em nome de uma mulher. O detento foi identificado Jeferson Ferreira Mendonça, o Piu-Piu, de 26 anos. A polícia constatou que a tornozeleira havia deixado de emitir sinais, estava descarregada.

A operação continua com o cumprimento dos mandados judiciais. A PC e o MPE ficaram disseram que se pronunciarão sobre a operação ainda nesta terça-feira.