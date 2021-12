Dia de Cooperar: ação terá serviços de saúde e abertura de contas em Santana

Atendimentos médicos e odontológicos ocorrerão neste sábado (11), de 8h às 16h, na sede da Cooperativa Dourada, situada na Área Portuária de Santana, a 17 km da capital do Amapá.

Compartilhamentos

A cidade de Santana, a 17 km de Macapá, foi a escolhida este ano para receber as ações e serviços anualmente disponibilizadas pela Organização das Cooperativas Brasileiras no Amapá (OCB-AP) no chamado Dia C.

O Dia de Cooperar 2021 ocorrerá neste sábado (11), de 8h às 16h, na sede da Cooperativa Dourada, situada na Rua Rio Jari nº 53 na área Portuária. A ação terá, entre os destaques, atendimentos médicos e odontológicos, e abertura de contas na Cooperativa de Crédito Sicredi.

Saúde

A Prefeitura de Santana confirmou a disponibilidade de médicos para consultas em clínica geral e profissionais de saúde que farão aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar e aplicação das vacinas contra sarampo, covid-19 e influenza.

Outro parceiro, SEST/SENAT, ofertará serviços de fisioterapia, instrução para prevenção de acidentes, balcão de informações para qualificação profissional em geral.

Ainda dentro da área da saúde, a Secretaria de Política das Mulheres do Estado enviará profissionais do Centro de Atendimento à Mulher e à Família (Camuf) para prestarem atendimento em psicologia, serviço social, enfermagem, orientação jurídica.

Já o Senac, levará 10 cadeiras e profissionais para massagens terapêuticas.

Segurança alimentar

A temática deste ano tem o propósito de alinhar as iniciativas já realizadas por algumas cooperativas amapaenses durante todo o ano através da Ação Social denominada: “Cooperativismo Solidário, ajude quem precisa”, que arrecadou centenas de cestas básicas que foram distribuídas a famílias de cooperados em situação de vulnerabilidade alimentar por conta da Pandemia da COVID-19.

Por isto, na ocasião, também, serão entregues às famílias ribeirinhas toda a arrecadação de alimentos feita nas inscrições da III Corrida do Cooperativismo Amapaense, ocorrida no dia 14 de novembro, onde mais de 1(uma) tonelada de alimento foi arrecadada.

Outros parceiros da iniciativa privada também doaram cestas que serão distribuídas no Dia C.