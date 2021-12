Dj Maluquinho é baleado no rosto em assalto

Assalto ocorreu em Macapá, no Bairro Araxá, zona sul.

Por OLHO DE BOTO

O famoso DJ Maluquinho foi baleado no rosto durante uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (23), em Macapá, no Bairro Araxá, zona sul.

Marcos Coelho Pinto, de 43 anos, havia saído de casa pra comprar duas pilhas para um controle remoto, mas depois resolveu também comprar o jantar (açaí com churrasco).

Já dentro do seu carro, quando ia retornar para casa, foi abordado por um assaltante ainda não identificado, que fez o disparo.

A esposa do cantor, Marcela Bacelar, falou que por volta de 21h45 recebeu uma ligação do marido, que informou que havia sido baleado no rosto e que estava a caminho do HE.

“Eu estava preocupada porque ele estava demorando, foi quando ele ligou e me contou o que havia ocorrido. Eu não sei se ele reagiu, mas meu marido saiu pra comprar pilha e janta, tá com uma bala na cabeça, foi ferido ao lado de uma UPC, o bairro está sem policiamento, absurdo” contou Marcela, esposa da vítima.

Segundo ela, Maluquinho tinha agendas de shows no fim de ano em Macapá e Laranjal do Jari. Mas a presença dele nesses eventos está cancelada. Marcela disse que quando falou com o marido, ele estava, mesmo com tiro no rosto, tranquilo e consciente.