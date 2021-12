Do café de açaí à torta de jaca, Feira do Cooperativismo mostra produtos e serviços no Amapá

Evento vai até as 18h de sábado (18), ao lado do Teatro das Bacabeiras, no Centro de Macapá.

Quem ainda não experimentou o exótico café de açaí ou o brigadeiro do fruto marajoara, torta ou bolo de jaca, tem a oportunidade de provar essas delícias de graça neste sábado (18). Basta ir até a Avenida Mário Cruz, ao lado do Teatro das Bacabeiras, no Centro de Macapá, até as 18h deste sábado (18).

É lá que ocorre a 1ª Feira de Negócios das Cooperativas Amapaenses, a EXPOCOOP-AP, que desde as 8h está mostrando ao público os produtos e serviços nos seis ramos que hoje funcionam no Estado: Agropecuário, Crédito, Bens e Serviços, Consumo, Saúde e Transporte. O evento, inovador no Amapá, reúne mais de 30 cooperativas e uma grande variedade de produtos e serviços.

Há feira de hortaliças, cosméticos, óleos vegetais, frutas, verduras, legumes, produtos de uso medicinal processados e produzidos pelas cooperativas. A partir de 12h a Cozinha Show oferecerá degustação de pratos preparados com os produtos das cooperativas.

A professora Mirian Cavalcante soube do evento e foi até o Centro de Macapá exclusivamente para provar o café de açaí, que já havia “ouvido falar”, mas ainda não havia degustado. Ela provou e aprovou o produto, fabricado artesanalmente pela naturóloga Conceição Capiberibe, que também é cooperada da Uniodonto Amapá.

Mas, quando chegou à feira, não foi apenas pelo café que se interessou. Quando viu as frutas, hortaliças e outras especiarias produzidas pelas cooperativas do ramo agro do Amapá, já fez algumas compras.

“Achei muito legal porque aqui tem várias coisas, uma feira no Centro da cidade. E o café é mais leve, mais gostoso, gosto caseiro. Adorei. Espero que façam mais vezes esse evento, pois a gente vem no comércio e já faz a feira”, animou-se a professora.

Conceição Capiberibe disse que decidiu começar a fabricar o café de açaí – a partir do beneficiamento do caroço do fruto – para fugir da cafeína, substância presente no café convencional e que pode causar desde insônia à alteração de pressão arterial em algumas pessoas

“Quando vi que jogávamos fora o caroço que é uma coisa que a natureza nos dá e que pode ser aproveitada, eu decidi fazer. Hoje tenho duas amassadeiras que me fornecem essa matéria prima. Então levo para casa e começo o processo de fabricação, secagem, remoção de fibras, processador e torragem. Não há muito mistério, só vontade de ajudar a natureza e a humanidade”, declarou a naturóloga.

Quem quiser entrar em contato com ela para experimentar o café de açaí, basta ligar ou mandar mensagem de whatsapp para (96) 99971 3708.

Açaí

Duas das mais conhecidas cooperativas, a Bio+Açaí e Amazonbai levaram para a feira polpa de açaí, palmito e caroço de açaí.

O presidente da Bio + Açaí, Edilson Rocha, estava animado com a vitrine em pleno centro comercial de Macapá.

“Estamos mostrando o que as cooperativas produzem, estaremos até as 18h. Vamos ter uma degustação à tarde. A Bio+Açaí é uma cooperativa de alimentos para o mundo. Somos consorciados a 8 cooperativas. Para este evento, trouxemos uma coirmã do Afuá (PA), que esse ano nos forneceu 100 mil toneladas de caroço de açaí e estamos fechando a safra pra 2022 com mais de 300 mil toneladas. É um grande volume, 30% fica aqui no estado para atender à demanda local.

Outro atrativo da 1ª EXPOCOOP, é que a Cooperativa Sicredi levará à feira um balcão para atender a população com abertura de contas.

Além dos produtos agro e outros alimentos, cooperativas levaram artesanato, moveis, plantas ornamentais, serviços de planos odontológicos, aberturas de contas, crédito, consultoria, entre outros. Ao todo, 33 entidades participam do evento.

Abertura oficial

A presidente do Sistema OCB Amapá, organizadora a 1ª EXPOCOOP, Maria Nascimento, destacou que nesta primeira edição o grande objetivo era mostrar para a população e empreendedores o que as cooperativas produzem.

Ela ressalta que apenas uma parte dos empreendimentos do setor foram ao local, mas uma segunda edição já começa a ser projetada.

“Estamos muito satisfeitos e o público está chegando. Quero agradecer pelo apoio de outras instituições ao nosso evento e dizer que o cooperativismo do Amapá vem muito forte em 2022. A 1ª EXPOCOOP é uma demonstração disso, na qual estamos apresentando a nossa união e capacidade de organização. Temos muita capacidade de negócios e vamos alcançar o mercado dando visibilidade aos nossos excelentes produtos”, resumiu a presidente.

O presidente da Fecomércio, Eliezir Viterbino, também participou da abertura do evento. Ele disse que a iniciativa é o retrato da diversificação da matriz econômica que o estado precisa pra se desenvolver.

“Precisamos fortalecer a matriz econômica do estado com mais diversidade de empreendimentos nos setores e o cooperativismo é um desses caminhos, junto com o comércio. Essa vitrine nos mostra que há muitas oportunidades de negócios no Amapá e precisamos nos unir”, ponderou Viterbino.

Também esteve presente na abertura da feira, o presidente da Jucap, Helder Santana. Ele destacou a iniciativa como um marco para o cooperativismo amapaense, como um movimento que vai ajudar na retomada da economia após dois anos de recessão causada pela pandemia.

“Esse evento é um marco do empreendedorismo, ele maraca o início de um novo momento para as cooperativas. A Jucap apoia todas as ideias que criem bons ambientes de empreendedorismo no Estado e a Expocoop é uma dessas iniciativas”, avaliou Santana.