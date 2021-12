Do preconceito à miss aos 34 anos: a superação de Leila

Combinando academia e mudança na alimentação, Leila Souza perdeu mais de 30 kg.

Por RODRIGO ÍNDIO

O ano era 2019. Leila Souza da Silva, hoje com 34 anos, vivia doente e com a imunidade baixa. Para piorar, ouvia ‘brincadeiras’ de muito mal gosto, feitas para insinuar que era gorda, feia e que sequer seria capaz de emagrecer. O que mais doía nela era escutar tudo isso de pessoas bem próximas.

Na última vez em que subiu numa balança antes da volta por cima, o ponteiro passou dos 90 kg e suas roupas não cabiam mais.

Seus problemas respiratórios aumentaram e ela decidiu que iria mudar hábitos, pela própria saúde e pensando nos três filhos, atualmente com 14, 11 e 7 anos.

O primeiro passo foi se matricular numa academia. O segundo foi mudar 100% a alimentação: reduziu quantidades, controlou horários, eliminou doces, alimentos gordurosos e refrigerante, aumentou a quantidade de verduras. Agora, com leves 60 kg, ela diz ser uma nova mulher. Porém, quase tudo vai por água a baixo.

“Pensei em desistir, pois recebia muitas críticas e o processo de emagrecimento não é fácil, tem que trabalhar primeiro a mente. Tenho ansiedade, aí, qualquer palavra negativa me abalava, e vinha a vontade de desistir. Mas tive pessoas, e um Personal que me ajudou muito. Com exercício, boa alimentação e dedicação, estou aqui. Venci os medos e quem não acreditava em mim”, detalha.

Outro desafio

Em 2021, Leila Souza decidiu se inscrever no Concurso Pérola Negra, que valoriza, resgata e destaca a beleza da mulher negra amapaense. Disputou com 22 candidatas que estavam na faixa etária de 16 a 23 anos.

A dona de casa foi a única a participar no auge de seus 34 anos. Poucos sabiam de sua história de vida.

“Resolvi participar para incentivar outras mulheres através de minha história de superação. Pensei algumas vezes em desistir, mas os olhares diferentes me davam mais força pra continuar, pois sabia que já era uma vencedora por estar ali com aquelas moças jovens”, relembra Leila.

Ela foi produzida pelo estilista Ney Brito, que topou o desafio. Foi eleita Miss Simpatia do concurso, realizado no final de novembro.

“Nossa, significou tudo. Mostra que sempre devemos correr atrás dos nossos sonhos. Levei o que realmente queria à sociedade: que podemos, sim, ser mulher, negra, mãe com idade mais alta e participar de concurso e vencer se destacando entre as candidatas mais novas (…) pra mim, sou uma vencedora e sei que posso inspirar milhares de mulheres que estão acima do peso a não desistir”, concluiu.

A agora Leila dedica-se cada vez mais à família, porém, sem deixar de pensar em sua saúde física e mental.