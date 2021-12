Dor e pedidos de justiça marcam despedida de motoboy atropelado

Velório ocorreu na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Bairro Renascer, aonde Wollace Silva congregava, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Dor e pedidos de justiça marcaram o velório, cortejo e enterro do entregador Wollace Júnior Vital de Sena, de 45 anos, que morreu ao ser atingido por uma picape.

O motoboy fazia mais uma entrega no momento do acidente, ocorrido no início da tarde de quarta-feira (1º), no cruzamento da Avenida Veiga Cabral com a Rua João Paulo de Souza, no Bairro Jardim Felicidade I, zona norte de Macapá.

A picape, Toyota Hilux, teria avançado a preferencial em alta velocidade. O condutor do automóvel, além de não prestar socorro, fugiu do local.

Nesta quinta-feira (2), a esposa, filhos, parentes e amigos estiveram nas cerimonias de luto na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Bairro Renascer, aonde Wollace Silva congregava.

Sostenes Farias, de 50 anos, convivia com Wollace na igreja e no grupo de louvor. Juntos, eles levavam conforto e fé para quem necessitava.

“A gente cantava junto nos hospitais, na igreja. Ele cantava muito. Era um ótimo cantor e uma pessoa que participava ativamente das ações da igreja. Vai fazer falta todos os dias”, disse.

Companheiros de trabalho fizeram homenagens emocionantes na despedida. Um deles foi Odair José, de 44 anos, que clama por justiça.

“O cara bêbado matou nosso parceiro aí, e a polícia não toma providência nenhuma. O cara se apresentou no Ciosp, o advogado dele foi lá, não tinha nem delegado para resolver o problema. E o cara tá solto aí. Queremos justiça”, comentou.

Outro que mostra indignação é Rafael Silva, de 31 anos. Ele também lamenta a fatalidade com o colega e a impunidade do condutor da picape.

“Sempre acontece. Quem tem mais poder aquisitivo se safa, né? Ele foi mais uma vítima. O cara estava visivelmente embriagado e não prestou socorro. Tentou apresentar outra pessoa no lugar dele. A Justiça é muito fraca pra punir os ricos, então, ao meu ver, ele virou estatística”, lamentou.

Angélica Medeiros, de 36 anos, é sobrinha da vítima. A advogada descreve-o como uma pessoa íntegra, que partiu e deixa esposa e dois filhos.

“Era uma pessoa realmente de luz e de paz. Vivia para a igreja, pro trabalho e pra família. Que tenha justiça pela morte dele, pois não se tira a vida de um trabalhador dessa maneira tão repentina e até cruel. Vou lembrar de sua alegria e de seu carinho”, desabafa.

A família ponderou que prosseguirá com o processo para que o condutor da picape seja responsabilizado.

O cortejo percorreu pontos de concentração dos motoboys pelo Centro de Macapá e Santa Rita, até chegar ao Cemitério São José.