Dupla é presa após aplicar golpe do falso Pix pela 10ª vez em restaurantes

Segundo a Polícia Civil do Amapá, eles fazem parte de um grupo criminoso que age na capital.

Dois homens acusados aplicar o golpe do falso Pix foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Amapá, depois de, supostamente, agir em um restaurante de Macapá. A prisão ocorreu na tarde da última sexta-feira (3).

Segundo a polícia, eles fazem parte de um grupo criminoso que aplica o golpe em bares e restaurantes da capital amapaense. A investigação é da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR CCIBER).

De acordo com a delegada Aurea Uchoa, os dois indivíduos realizaram o pedido no estabelecimento gastronômico e enviaram um comprovante falso de pagamento. No momento em que receberiam o pedido, foram abordados e presos pelos agentes da DR CCIBER.

“O responsável pelo restaurante foi registrar um Boletim de Ocorrência e, como o fato estava acontecendo naquele momento, conseguimos agir de imediato e ter êxito na prisão. Essa era a décima vez que eles realizavam pedido nesse restaurante. As investigações continuarão a fim de identificarmos e capturarmos os demais integrantes desse grupo criminoso”.