Economia recebeu injeção financeira de R$ 500 milhões no fim de ano, diz Estado

Segundo o Governo do Amapá, R$ 0,5 bilhão com pagamentos de programas sociais, servidores, fornecedores e terceirizados beneficia o comércio local.

Até esta quinta-feira (30), a economia amapaense terá recebido uma injeção financeira de mais de meio bilhão de reis apenas nos meses de novembro e dezembro, apontou balanço do Governo do Amapá divulgado hoje.

Os R$ 514 milhões são referentes à folha de pagamento dos servidores públicos; programas sociais, como o Amapá Jovem; fornecedores e terceirizados. A conta é da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Segundo o órgão, somente ao funcionalismo público, são destinados mais de R$ 380 milhões, somando folhas de pagamento dos dois meses. Na conta do Estado, também estão inclusos benefícios como a segunda parcela do 13º salário e pagamento dos funcionários da Unidade Descentralizada da Educação (UDE).

Também entrou na somatória o pagamento do abono salarial para mais de 11 mil profissionais de educação com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e férias antecipadas para esse grupo de trabalhadores.

Segundo secretário da Fazenda, Josenildo Abrantes, a circulação dos valores reflete no movimento da economia amapaense, beneficiando o comércio local, como feiras, betedeiras de açaí, supermercados, miniboxes, lojas de confecções, panificadoras, entre outros empreendimentos.

“O volume de recursos que o Estado aplica na circulação da economia vai fomentar os negócios do pequeno ao grande empreendedor”, ressaltou o gestor em nota divulgada pelo governo estadual.

Programas Sociais

A injeção financeira também inclui o pagamento de programas sociais para assegurar qualidade de vida à população nesta época do ano.

“Investimos mais de R$8 milhões para que a população pudesse ter um final de ano melhor e mais humanizado. Isso foi possível através dos programas Amapá jovem, Aluguel social e Renda para viver melhor”, relatou o secretário.

Outro ponto de destaque foi o fomento a pequenos e médios empreendedores através do pagamento referente ao Fundo de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá (FRAP), totalizando um recurso de R$ 3 milhões ao setor.

Em comprometimento também com o segundo setor, o movimento financeiro para este foi de mais de R$ 100 milhões, abrangendo fornecedores, credores e empresas terceirizadas, afirmou o governo.