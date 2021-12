Em ano difícil, solidariedade se multiplica no Natal; ajude uma campanha

Portal SelesNafes.com elencou três exemplos de projetos e ações que podem ser apoiados por qualquer pessoa que queira fazer melhor o Natal e o fim de ano de uma criança.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Pode-se falar o que for, mas o amapaense é um povo bastante solidário e acolhedor. O ano de 2021 foi difícil para muita gente. Pandemia, desemprego, inflação e cerca de 19 milhões de brasileiros em situação de extrema vulnerabilidade.

Em nosso Estado, não foi diferente e, talvez também por isso, multiplicam-se as campanhas de solidariedade neste Natal e fim ano, com a finalidade de ajudar as pessoas que mais estão precisando neste momento.

O portal SelesNafes.com, que tem nas matérias de solidariedade uma das suas marcas, ajudando a dar visibilidade às questões sensíveis do povo amapaense, elencou três exemplos, das dezenas de projetos e ações que podem ser apoiados por qualquer pessoa que queira fazer o natal ou o fim de ano de alguma criança ou família um pouco melhor.

Doe brinquedos e ganhe sorrisos

A Igreja do Evangelho Quadrangular do Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, sempre teve a marca a solidariedade.

Nos terceiros domingos de cada mês, os irmãos da igreja fazem kits de café da manhã e distribuem para famílias carentes do bairro.

O pastor Roberto de Carvalho conta que a piora na situação de vida de muitas famílias é perceptível e que faz diferença o pequeno kit com café, seis pães, manteiga e outros.

Agora, neste natal, a comunidade quer arrecadar 1 mil brinquedos. São itens baratos, mas que, certamente, arrancam o sorriso de uma criança.

“Por esse espírito natalino, esse mês, além disso, estamos arrecadando brinquedos. Esse sentimento de ajuda ao próximo está dentro do ser humano e cada pessoa pode ajudar de acordo com a sua condição. Pessoas que podem ajudar com um brinquedo, ajudam com um. Pessoas que podem ajudar com 10 com 100, vão ajudar, e a gente vai conseguir alcançar crianças e famílias e levar um pouco desse espírito natalino, fraternidade e amor materializado em ações. A própria bíblia diz: a fé sem obras, ela é uma fé morta”, destacou o pastor.

Para doar, as pessoas podem levar brinquedos diretamente no templo, na avenida Sebastião Lamarão, 1775, ou entrando em contato pelo telefone (96) 99163-6371, que também é a chave Pix, especificando que é a doação.

A igreja faz um trabalho sério e longínquo, com prestação de contas. Para parâmetro, o pastor esclarece que R$ 100 possibilitam a compra de 15 a 20 brinquedos.

Casa com risco de cair

No bairro Santa Rita, na avenida Duque de Caxias, a casa de uma família de três pessoas está com risco de desabamento.

Dois estudantes universitários e uma senhora, sem emprego, vivendo de dois auxílios e uma pequena pensão moram lá. Com o pagamento das contas e a compra da alimentação, construir, reformar não é uma possibilidade. Neste período de chuvas, tudo piorou.

“Aqui dentro começou a molhar tudo. Começou a ter muita goteira, a fiação de um banheiro parou de funcionar e parte de um telhado caiu recentemente, foi isso que deixou a gente mais preocupado”, declarou Lucas José da Silva Ferreira.

O jovem casal e a mãe da moça, Dona Ivany de Deus, temem que a casa possa desabar e mesmo o esteio que puseram para aguentar a estrutura em 2019, pode não aguentar. Eles precisam de tijolos, madeira, seixo e areia, porque não tem como fazer a obra e por isso apelaram aos amigos através das redes sociais. O Pix de Lucas é (96) 991167452.

Saúde sem fronteiras

O médico Jacó Paes, há tempos, também se engaja em ações de solidariedade. A última realizada foi na comunidade Nova Canaã, no município de Porto Grande, há 100 Km de Macapá. O projeto Saúde sem Fronteiras consiste em levar atendimento primários a comunidades às margens da BR-210.

“A gente leva saúde bucal com a mão de obra da nossa odontóloga Patrícia Sarmento, eu faço o atendimento médico, na triagem a gente conta com a enfermeira Iza, e as técnicas Joelma e Neia. Além dos atendimentos em saúde na nossa ação a gente distribui brinquedos, calçados, roupas e esperança para essas crianças humildes e de localidades longínquas”, destacou o médico.

Ele, certamente, poderá atingir um número maior de comunidades caso mais pessoas queiram participar do projeto. Para entrar em contato com o médico, o número de telefone é (96) 99123-2008.

Além destes três exemplos, há milhares de amapaenses em situação de vulnerabilidade social e muitos projetos sérios que aguardam voluntários e ajuda.