Em Santana, vereadora fecha ano com 249 matérias votadas

INFORMATIVO DO MANDATO

INFORMATIVO DO MANDATO

Entre as matérias discutidas, Socorro Nogueira aprovou dois projetos de lei

Compartilhamentos

Por FERNANDO SANTOS, de Santana

Com a proximidade do encerramento de mais um ano legislativo, a atuação de cada parlamentar tem sido observado pela população. Na Câmara de Vereadores de Santana, a vereadora Socorro Nogueira (PT), é uma das mais atuantes dentro da casa de leis. São moções, projetos de lei de iniciativa popular, requerimentos e matérias que beneficiam a população e instituições filantrópicas do município.

Em seu segundo mandato, Socorro Nogueira tem buscado atuar em diversos segmentos da sociedade. Neste sentido, requerimentos que possibilitam a empregabilidade, filantropia, melhorias do setor da saúde, infraestrutura do município e moções de aplausos, fazem parte das ações diárias da parlamentar santanense.

Num levantamento de atividades, Socorro Nogueira teve a indicação de 35 matérias, 210 requerimentos, 2 projetos de lei ordinários, além de 2 moções, totalizando 249 matérias. Uma das bandeiras de luta tem sido na melhoria da mobilidade urbana do município, onde a parlamentar tem acompanhado de perto, o serviço de pavimentação asfáltica que tem ocorrido na cidade.

Foi de autoria de Socorro Nogueira o requerimento que cobrou a finalização dos serviços de pavimentação da Avenida Walter Lopes da Cruz, da travessa Manoel Abreu de Souza e da avenida 25 de Dezembro, no bairro Nova Brasília.

No projeto Ouvindo a Comunidade, a parlamentar foi até às localidades conversar com a população sobre os principais anseios de onde residem. A intenção é conhecer de perto os anseios, as mazelas sociais e dar andamento nos pedidos de providências.

Além de acompanhar de perto as melhorias de obras estruturantes e as suas solicitações, a vereadora Socorro Nogueira tem prestado moções de aplausos aos servidores da atenção básica de saúde, tão importantes no combate à covid-19. Leis voltadas para a garantia de direitos dos idosos, também tem tido prioridade.