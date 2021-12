Em Serra, vereadores aprovam para si 13º salário e adicional de férias

Projeto foi sancionado pelo prefeito Elson Belo no último dia 9, numa das cidades mais carentes de empregos e recursos públicos. Foto: Reprodução/Facebook

O prefeito de Serra do Navio, município a 220 km de Macapá, Elson Belo (Avante), sancionou o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal que cria o 13º salário dos parlamentares. Além disso, o texto também dá direito de os vereadores receberem o adicional de 30% de férias, sempre a partir de 22 de dezembro.

O projeto foi sancionado no último dia 9, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro. Ou seja, em tese, só a partir do ano que vem os parlamentares terão direito às novas verbas.

Outras câmaras possuem 13º salário, incluindo a de Macapá, mas Serra do Navio é um dos municípios mais carentes de recursos públicos e emprego entre os 16 do Amapá.

A cidade foi construída pela Icomi nos anos 1950 e abandonada pela mesma empresa no fim dos anos 1998, condenando o município a gestões municipais que não deram conta de manter a bela e moderna infraestrutura original erguida no meio da selva amazônica. Nem o básico, que é asfaltar rua, a prefeitura consegue realizar, num contraste com a cidade vizinha de Pedra Branca do Amapari, a apenas 60 km de distância, que assumiu o posto de município mais desenvolvido da região.

O Portal SelesNafes.Com tentou pesquisar os salários dos vereadores e a quantidade de repasses para a Câmara, em 2021, mas não conseguiu encontrar essas informações no ‘Portal de Transparência’ da prefeitura, cuja a navegação é complexa a exemplo de outros portais que pensados para dificultar as consultas.

Atualmente, Serra do Navio tem 9 vereadores e um prefeito no exercício do segundo mandato.