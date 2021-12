Em Tartarugalzinho, Bruno cancela festas e anuncia distribuição de cestas a 3,7 mil famílias

Bruno Mineiro disse que em 2022 todas as grandes datas do município serão comemoradas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

No município de Tartarugalzinho, cidade a 232 km de Macapá, as festas de fim de ano foram canceladas, mas, em contrapartida, famílias receberão cestas de alimentos. A decisão foi do prefeito Bruno Mineiro (DEM), que anunciou a distribuição para 3,7 mil famílias.

Num vídeo divulgado pela prefeitura, neste fim de semana, Bruno Mineiro lembra que o cancelamento da programação oficial segue a recomendação contida em decreto do governo do Estado, que reforçou a necessidade de prevenção aos municípios para o risco do aumento de casos de covid-19.

Entre as festas canceladas estavam o Festival da Banana, Aniversário de Tartarugalzinho e o Réveillon. Apenas o casamento comunitário (próximo dia 16) e o corte do bolo de aniversário do município (dia 17), e a cantata natalina (dia 23) foram mantidos, mas com público limitado que comprove a vacinação.

Os recursos dos eventos, cerca de R$ 250 mil, estão sendo usados na aquisição das 3,7 mil cestas de alimentos que serão entregues a famílias das zonas urbana e rural, principalmente de artesãos, ambulantes e alunos da rede municipal.

O prefeito disse ainda que a cidade está sendo restruturada para que, em 2022, todas as datas importantes do município possam ser comemoradas.