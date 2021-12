Em Tartarugalzinho, idosos começam a receber próteses dentárias

No primeiro dia do programa Sorriso Feliz, 41 próteses foram entregues

Idosos do município de Tartarugalzinho, cidade a 232 km de Macapá, terão mais motivos para sorrir no Natal deste ano. Nesta quinta-feira (23), a prefeitura começou a entregar próteses dentárias às pessoas atendidas no programa Sorriso Feliz.

O lançamento do programa, realizado em parceria com o governo federal, ocorreu na UBS José Meirelles, e que contou com a presença do prefeito Bruno Mineiro (DEM) e do vice Javã Castanho.

No primeiro dia foram entregues 41 próteses, a maioria para idosos. No mercado ortodôntico, cada unidade custa em média R$ 700.

“Somente nosso município está trabalhando com oferta de prótese dentária, e iremos atender todas as demandas de Tartarugalzinho, pois temos condições”, anunciou a secretária de Saúde de Tartarugalzinho, Liliane Abreu.