O pastor Josué de Almeida nos ajuda a compreender as cenas descritas por João

Bom dia! Em vez de palavras ditadas por Jesus, João passa a ver cenas e as descreve no Livro de Apocalipse. No Capítulo 6, ocorre a descrição da abertura de selos e os quatro cavaleiros do apocalipse. Os principais momentos do cristianismo são simbolizados, entre eles a famoso Inquisição. Estamos vivendo na época do Sexto Selo. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima terça-feira (28).