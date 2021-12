Entregador morre ao ser atingido por picape 

Vídeos mostram que picape teria avançado preferencial no Jardim Felicidade I

Por RODRIGO ÍNDIO

Um cruzamento na zona norte de Macapá foi cenário de uma tragédia, na tarde desta quarta-feira (1º). Um entregador identificado como Wollace Júnior Vital de Sena, de 45 anos, morreu ao ser atingido por uma picape que teria avançado a preferencial.

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Veiga Cabral com a Rua João Paulo de Souza, no Bairro Jardim Felicidade I.

Vídeos mostram o exato momento do acidente, às 13h34min. O motociclista seguia na preferencial quando o veículo modelo Toyota Hilux avançou em alta velocidade.

Mesmo atingindo o trabalhador violentamente, o condutor da picape seguiu acelerando e arrastando o entregador por alguns metros. Logo depois, o motorista se evadiu do local.

Outros colegas entregadores conseguiram encontrar o veículo envolvido no acidente. A placa da picape ficou no local do acidente. Eles fizeram um protesto em frente à residência do motorista, também no Jardim I, e o seguiram até o Ciosp do Pacoval, onde o motorista se apresentou acompanhado de um advogado.

Os entregadores também fizeram um protesto à delegacia.

“Não era o pai que estava dirigindo (a picape), e sim o filho. O pai tá querendo assumir a responsabilidade. A placa nem daqui é. Queremos justiça porque ele matou um pai que levava o sustento da família e que agora chora”, disse Dário Farias da Silva, entregador e amigo da vítima.

A mochila térmica que utilizava para trabalhar todos os dias ficou ao lado do corpo. Wollace Júnior era casado, evangélico, e deixa dois filhos. A esposa se desesperou ao ver o corpo, que depois foi removido pela Polícia Científica.