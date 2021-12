Envolvido em mortes de policial e criança morre em confronto com o Bope

Miojinho, de 24 anos, também era acusado de assaltos violentos em residências e estabelecimentos comerciais

Por OLHO DE BOTO

Uma equipe do Bope do Amapá foi atacada duas vezes a tiros, durante abordagem a um homem acusado de envolvimento em vários crimes, na madrugada deste sábado (18), em uma comunidade ribeirinha do município de Santana, cidade a 17 km de Macapá. Envolvido em ao menos sete processos criminais, dois deles por homicídio e latrocínio, o atirador morreu em confronto com a Rotam, companhia especializada do Bope, que dava apoio a policiais do 4º Batalhão.

De acordo com a polícia, o primeiro ataque ocorreu por volta das 2h. Já por volta das 6h, depois de fugir para o Matapi Mirim, o criminoso foi localizado e novamente abriu fogo contra os militares. Desta vez, ele foi atingido e morto.

Apesar de ainda ser jovem, Benedito Brasil Alves, o Miojinho, de 24 anos, estava envolvido em diversos crimes, como assaltos em residências e estabelecimentos comerciais onde as vítimas eram amarradas e sofriam agressões.

Ele também teria participado de dois crimes de grande repercussão, ambos na Ilha de Santana. No primeiro caso, o policial rodoviário federal aposentado Rubens Silva de Menezes, de 72 anos, foi morto em casa durante um roubo, em junho de 2019.

Em outro episódio, ele também teria disparado o tiro que matou uma criança de 10 anos quando ele tentava matar um desafeto de outra facção, também na Ilha de Santana.

“Por volta das 2h ele estava homiziado em uma residência, mas abriu fuga atirando contra a equipe. Às 6h conseguimos localizar ele, que atirou de novo contra a equipe e tivemos que reagir. Isso foi na área do Matapi Mirim, uma área de pontes de difícil acesso. Tivemos apoio do barqueiro até a Rampa do Açaí para solicitarmos o apoio médico necessário”, comentou o subtenente Edvald Pascoal.

O corpo de Miojinho foi removido pela Polícia Técnica na Rampa do Açaí.