Escalpelada, menina de 10 anos precisa de apoio para reconstruir couro cabeludo

Acidente ocorreu na região de Rio Preto, área rural de Mazagão, a 35 km de Macapá. Menina teve perda total do couro cabeludo.

Por RODRIGO ÍNDIO

Com apenas 10 anos, a pequena Pâmela Camili Corrêa Medeiros vive um drama como poucas pessoas. Ela teve o couro cabeludo arrancado dentro de uma embarcação, e precisa de muito apoio da sociedade para fazer um tratamento e voltar a ver sentido na vida.

Sábado, 18 de dezembro. Era mais uma tarde de passeio para o terreno da família de seu Pedro e dona Clemilda, na região de Rio Preto, área rural de Mazagão.

Na embarcação Comandante Wuillan, além dos agricultores, estava a filha deles, Pâmela Camili. Por volta de 16h, o casal estava na parte da frente do barco enquanto a criança foi na parte de trás.

Neste momento, o chinelo dela caiu para baixo das tábuas. Logo, Pâmela começou a retirar as madeiras para alcançar seu calçado. Foi quando ela se aproximou do eixo do motor, que em contato, enrolou os cabelos.

A menina foi socorrida por seus pais. A perda do couro cabeludo foi total. Desde então, ela está internada no Hospital de Emergência de Macapá sem data prevista para saída.

Clarisse Corrêa Medeiros, de 25 anos, irmã da vítima, mora em Minas Gerais, e está administrando online a campanha para arrecadação de recursos já que os pais da menina não dominam ferramentas virtuais. Segundo ela, os médicos informaram que a irmã precisará passar por um longo processo de recuperação e reconstrução do couro cabeludo.

“Criamos essa campanha com intuito de arrecadar fundos para que possamos pagar o procedimento cirúrgico de implante capilar e ao longo do processo de sua recuperação”, disse a irmã.

Clarisse detalha que a família, e principalmente a menina, estão muito consternados com o ocorrido.

“Os acidentes de escalpelamento não levam apenas os cabelos, levam parte da vida e é uma das coisas que a mulher mais cuida. Mas buscamos alternativas para suprir essa necessidade, sua ajuda será bem-vinda. Proporcionando uma nova vida para Pamela Camili”, acrescentou a irmã.

Quem quiser colaborar para a aquisição de itens ou para o tratamento pode entrar em contato pelo número 31 99507-8545 (WhatsApp) e falar com Clarisse Medeiros. A chave PIX para doações é 31 99507-8545 (celular), também no nome da irmã.