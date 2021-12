Escavações revelam ocupação indígena milenar no Amapá

Escavações estão sendo realizadas em um sítio arqueológico na Rodovia JK, zona sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Assim como fazemos hoje construindo nossa cidade na beira do Rio Amazonas, os antigos moradores de Macapá – indígenas que viveram entre os anos 1.000 e pelo menos até 1.500 (D.C) –, habitavam as margens do Rio Amazonas. É o que demonstram os primeiros resultados da campanha de escavações que está sendo realizada em um sítio arqueológico na Rodovia JK, zona sul de Macapá.

O sítio é conhecido pelos pesquisadores desde 2016, quando no local, durante a primeira etapa das obras de um campus da Universidade Estadual do Amapá (Ueap), encontraram as cerâmicas, buracos e outros vestígios de que ali viveu uma população indígena.

Nessa fase das escavações, que começaram dia 17 de novembro e vão até o dia 17 de dezembro, já foi possível estabelecer que a cerâmica é da classificação “Mazagão” e é por isso que é possível estabelecer uma provável data em que esses povos viveram naquela região.

O trabalho é coordenado pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), com seis arqueólogos, técnicos, estudantes de graduação e voluntários, totalizando 14 pessoas se tem aquele trabalho minucioso que muito conhecemos pelos filmes de Hollywood, com pequenas pás, pincéis e instrumentos delicados onde o pesquisador vai descobrindo o artefato com bastante cuidado para preservar ao máximo a sua integridade.

A cada camada de terra retirada, nossa civilização vai acessando a traços dos dados dos que por aqui estiveram muito antes de nós.

O gerente do núcleo de pesquisas arqueológicas do Iepa, Lúcio Costa Leite, explicou sobre as etapas da pesquisa.

“Essa é a parte mais rápida do trabalho. A gente faz essa escavação, depois esse material é retirado e levado para laboratório, no caso no Iepa, ele passa por uma outra etapa de processamento, que vai da higienização, análises minuciosas, vão ser enviadas amostras de carvão para fora e por último ele vai para a reserva técnica da instituição onde ele permanece salvaguardado para outras pesquisas de outros pesquisadores”, declarou Lúcio.

O jovem pesquisador contou um pouco desse processo ao Portal SelesNafes.com. Acompanhe:

Arqueologia amapaense

Lúcio é parte dos estudantes da Universidade Federal do Amapá (Unifap) graduados em história e que compõem um núcleo de jovens pesquisadores que estão dando mais solidez à pesquisa arqueológica no Amapá.

São profissionais que sempre estão investindo em formação, como ele, que atualmente está fazendo doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Outro exemplo, é o coordenador desta campanha atual, Bruno Barreto, também oriundo do Curso de História da Unifap, que é atualmente doutorando da Universidade de São Paulo.