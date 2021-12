Estudante de Porto Grande ganha bolsa no exterior, mas não tem recursos para viajar

Do Amapá para a Irlanda: viagem será em maio de 2022 e Clara tem até essa data para tentar levantar recursos.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A estudante Clara Oliveira Leal, de 18 anos, da Escola Estadual Elias de Freitas Trajano de Souza, do município de Porto Grande, a 100 quilômetros de Macapá, foi o destaque do Amapá na “Wifa Olympiad”, uma prova multidisciplinar.

A Wifa é uma multinacional que investe em jovens e oportunidades de crescimento pessoal, intelectual e profissional.

Por seu alto rendimento na prova, Clara ganhou uma dessas bolsas de estudos e trabalho no exterior.

Agora ela tem a oportunidade, junto com alunos que foram destaque em outros estados brasileiros, de passar um ano estudando no Seda College, em Dublin, a capital da Irlanda.

A Escola Elias Trajano fez o investimento necessário e pagou os R$ 20 de inscrição para a jovem e outros 69 alunos fazerem a prova que os testou em cinco áreas do conhecimento mais robótica. Clara ficou em 1º lugar.

É um passo importante, especialmente para uma aluna da rede pública de ensino do interior do Amapá. A Seda College é uma escola de idiomas, e Clara sabe se tratar de uma ponte para alcançar objetivos maiores.

No entanto, há dificuldades especialmente com o visto. A Irlanda cobra € 3 mil (três mil euros), o equivalente a R$ 19 mil, por três meses de permanência, de acordo com as regras do país europeu. O visto, custa menos, € 300, ou seja, R$ 2 mil. Mesmo a passagem de avião tendo ficado mais cara nos últimos meses, este nem seria, portanto, o maior gasto.

E como chegou até aqui, Clara está realizando campanhas financeiras e resolveu apelar aos amigos e todas as pessoas que queiram lhe ajudar a realizar esse sonho. A viagem será em maio de 2022 e ela tem até essa data para tentar levantar esse recurso.

Quem quiser fazer uma doação, pode enviar direto para a estudante através do Pix 034.966.812-41 (CPF). Clara ressalta que qualquer quantia será de grande ajuda, não importando o valor.