Ex-vereador e evangélico assume órgão de treinamento do serviço público no governo

Segundo governador Waldez, escolha de Dreiser Alencar foi política e técnica ao mesmo tempo.

O ex-vereador de Macapá, Dreiser de Almeida Alencar (PSL), foi empossado pelo governador Waldez Góes (PDT) como novo gestor da Escola de Administração Pública do Amapá (EAP) – órgão responsável pela especialização, treinamento e capacitação de servidores públicos.

A posse ocorreu nesta sexta-feira (10) no Palácio do Setentrião, em Macapá.

O novo diretor-presidente entrou no lugar do também professor Jorielson Brito, que estava há quase três anos à frente da instituição e, recentemente, assumiu o cargo de deputado federal como 1º suplente do deputado Vinícius Gurgel, que precisou se licenciar.

Góes destacou que a escolha se deu por motivos técnicos e políticos. Dreiser é professor efetivo da Universidade do Estado do Amapá (Ueap) e já exerceu o mandato de vereador de Macapá, no período de 2017 a 2020. Ele também é pastor e terceiro vice-presidente da igreja Assembleia de Deus – A Pioneira, no Amapá.

Ele é professor efetivo do Curso de Tecnologia em Design da Universidade do Estado do Amapá (UEAP), bacharel em Design pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), especialista em Engenharia do Produto e Design.