Exame não encontra cianeto em rio, mas Pedra mantém suspensão do abastecimento

Prefeitura relatou que mais animais continuam aparecendo mortos, além dos peixes

Por SELES NAFES

As primeiros amostras de água coletadas no Rio Amapari, no município de Pedra Branca do Amapari, a 180 km de Macapá, deram negativo para a presença de cianeto. Mesmo assim, após o surgimento de mais animais mortos na região, a prefeitura decidiu manter suspenso o abastecimento de água à população.

As amostras foram coletadas pela Polícia Técnica do Amapá (Politec) no último dia 30, depois que moradores registraram uma grande mortandade de peixes em dois igarapés conectados com o Rio Amapari, no último dia 27 de novembro. Uma grande mineradora explora ouro na região, mas ainda não há confirmação de um suposto vazamento de produtos como moradores e gestores da prefeitura especularam.

Seis amostras foram coletadas pela Politec em três pontos, sendo duas no Igarapé Xivete e uma perto da estação de captação de água da prefeitura que abastece a cidade. Elas foram enviadas para um laboratório certificado pelo Inmetro em São Paulo, e especializado em análise de metais e outras substâncias tóxicas. O resultado ‘ND’ para cianeto significa ‘não detectado’.

No entanto, a prefeitura emitiu uma nota à população esclarecendo que o resultado não oferece de garantia de consumo seguro da água, já que outras análises laboratoriais só devem ficar prontas dentro de 20 dias.

“Diante da situação, acreditamos que a suspensão do uso da água do rio Amapari, mesmo que tratada, é condição que se impõe por se tratar da vida humana, aja vista que em diferentes pontos do rio ainda estão sendo encontradas espécies mortas de peixes, répteis e mamíferos aquáticos”, informou a prefeitura de Pedra Branca.

O município, onde moram mais de 17 mil pessoas, pediu ajuda do governo do Estado e do governo federal para que haja o monitoramento contínuo das águas do Rio Amapari e uma investigação profunda.

“Entendemos que sem essas garantias técnicas a normalização da captação de água no município continuará sendo uma decisão de alto risco à saúde da população, pela qual a prefeita Beth Pelaes, como gestora municipal, tem o dever de zelar”.

Abaixo, leia a nota da prefeitura na íntegra

No dia 27 de novembro de 2021 ocorreu, ainda por causas desconhecidas, a mortandade de peixes localizados em tributários do Rio Amapari.

Preventivamente, e com o dever de zelar pela saúde da nossa comunidade, optamos pela desativação da captação para tratamento e distribuição da água do município, situação que perdura até o presente momento, devido à inconclusão das análises laboratoriais nas amostras coletadas da água. Ressaltamos que testes de detecção da substância química cianeto foram realizadas em laboratório terceirizado pelo estado e atestaram negativamente para a presença dessa substância, conforme relatório da Polícia Técnico Científica do Amapá (Politec-AP), mas o mesmo parecer não oferece garantias técnicas quanto ao retorno da captação da água, tendo em vista que as análises laboratoriais fora do estado ainda não foram concluídas, estimando-se para isso o prazo de 20 dias, conforme informações da Politec.

Diante da situação, acreditamos que a suspensão do uso da água do rio Amapari, mesmo que tratada, é condição que se impõe por se tratar da vida humana, aja vista que em diferentes pontos do rio ainda estão sendo encontradas espécies mortas de peixes, répteis e mamíferos aquáticos.

Neste momento, não há o oferecimento de garantias técnicas para que o abastecimento de água seja normalizado, o que impõe ao município uma situação de calamidade pública já que a água é um bem imprescindível à vida. Diante disso, recorremos ao Governo Federal, Governo do Estado e aos Órgãos de Controle, em caráter de URGÊNCIA, para que os laudos de qualidade da água sejam realizados por laboratórios acreditados pelo INMETRO, e que seja mantido o monitoramento periódico de pontos a montante da captação de água, enquanto se investiga as causas e abrangência dos impactos ambientais que estão afetando a fauna e possivelmente a água da Bacia do Rio Amapari.

Entendemos que sem essas garantias técnicas a normalização da captação de água no município continuará sendo uma decisão de alto risco à saúde da população, pela qual a prefeita Beth Pelaes, como gestora municipal, tem o dever de zelar.