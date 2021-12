Festa em praia, Zé Vaqueiro e rally marcam 34 anos de Laranjal do Jari

Uma extensa programação foi elaborada. No dia 16, haverá show com Zé Vaqueiro

Por SELES NAFES

Depois de uma pausa em 2020, no momento mais crítico da pandemia, a prefeitura de Laranjal do Jari, cidade a 268 km de Macapá, decidiu retomar a comemoração pelo aniversário do município, que no próximo dia 17 completa 34 anos de criação. A programação começou no último dia 3 com um casamento comunitário e encerra no próximo dia 19, com o tradicional Rally dos Castanhais.

A programação reúne eventos religiosos, esportivos e culturais. No dia 10, ela prossegue com a Parada Cultural, que vai reunir amostras de artistas plásticos, apresentações de grupos de dança, DJs, bandas locais, grupos de capoeira, artesanato, e outras manifestações artísticas. No dia 11, acontece a tradicional Corrida da Mulher.

Entre os dias 15 e 19 de dezembro acontece o ponto alto da programação de aniversário. No dia 15, o evento será gospel, e no dia seguinte, haverá show pirotécnico e a atração nacional com Zé Vaqueiro.

No dia 17, data do aniversário, na praia da Samaúma, em frente à orla da cidade, acontece a famosa Corrida de Rabetas.

“Samaúma é um bairro, e na frente desse bairro existe a Ilha da Samaúma. Nessa época do ano o rio está mais baixo e surge uma praia com cerca de 1 km de faixa de areia, uma bela praia de água doce”, explica o secretário de Cultura de Laranjal do Jari, Jairo Guerreiro.

No dia 18, a programação será toda regional, e no dia 19 acontece o tradicional Rally dos Castanhais, que reunirá pilotos de motocross.

Mais de 100 agentes públicos estarão cuidando da segurança dos eventos. De acordo com o secretário, pelo menos 12 hotéis e pousadas estão preparados para garantir qualidade de atendimento aos visitantes.