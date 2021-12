Fim de ano: momento de organizar a vida

Advogada Christina Rocha, especializada em direito de família. Aproveite o ano novo para resolver problemas antigos

Por CHRISTINA ROCHA, advogada

Fim de ano chegou e são tantos os sentimentos que nos invadem. Para alguns, é o momento de celebração, alegria e afeto. Para outros, quem sabe, o fim do ano traga consigo sentimentos de ansiedade, frustração ou até mesmo saudade.

A música da cantora Simone, recorrente em todos os anos, nos remete à reflexão: Então, é Natal, e o que você fez?

A esperança é a palavra de ordem que contagia a todos. Esperança de um ano melhor, de novas conquistas, novos projetos, novos amores. Esperança de que, em um passe de mágica à meia-noite, tudo se renove, inclusive, cada um de nós.

Assim, fazemos planos! Começamos a redigir em agendas e planners novos. Estabelecemos metas que vão desde a perda de alguns quilinhos, arrumação da casa, conclusão da faculdade, casamento, etc.

Neste turbilhão de novos projetos, é importante estar atento ao fato de que uma vida organizada e segura também passa pela necessidade de solucionar problemas antigos, escondidos debaixo do tapete, que passam de um ano para o outro.

Sabe aquele filho “de criação” a quem se ama e quem se pretende adotar? Talvez ontem ele fosse apenas um garoto. Hoje, está concluindo o ensino médio e ainda não foi reconhecido legalmente pelo pai afetivo a quem tanto ama.

Sabe aquele filho a quem você deveria pagar pensão, mas, há tanto tempo não paga!? Talvez o mais importante, neste momento de reflexão, não sejam exatamente os cálculos de juros sobre os valores devidos em atraso, mas principalmente o bem-estar da criança. Alguém está suprindo a necessidades, financeiras e emocionais do seu filho?

É certo que não é possível voltar no tempo, apagar as histórias de nossas vidas que já foram escritas. Mas, é certo, que novas histórias podem ser escritas a todo momento. O novo deve ser inaugurado em todos os aspectos de nossas vidas, mas principalmente, no interior de cada um. Um novo afeto, uma nova forma de ver a vida e se relacionar com as pessoas.

Neste final de ano, divida histórias e multiplique momento de afeto e alegria.

Christina Rocha é advogada de Macapá desde o ano de 2008. Especialista em Direito de Família e Sucessões. Em seu Instagram e facebook (christinarochaadvogada) compartilha temas relacionados ao Direito de Família, Sucessões e também Direitos das Pessoas com Autismo.