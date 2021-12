Fim de semana: A cada 4 fiscalizados, 1 estava alcoolizado, diz PRF

RODOVIAS FEDERAIS DO AMAPÁ

Cinco foram presos por embriaguez e conduzidos até a Polícia Civil

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 41 altos de infração lavrados por alcoolemia durante o fim de semana no Amapá. Os motoristas foram enquadrados no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que classifica o uso de bebida alcoólica na direção ou abster-se de fazer o exame de alcoolemia.

Além da multa de R$ 2.934,70, cinco destes condutores estavam com o teor alcoólico alto foram autuados também por crime de trânsito e encaminhados à Polícia Civil. Eles poderão responder a processo. Se forem condenados, a pena de detenção varia de 6 meses a 3 anos.

Caso a quantidade de álcool detectada seja superior a 0,34 miligramas, explica PRF, a situação caracteriza o crime de embriaguez ao volante, o que acarreta na prisão em flagrante. O condutor também têm a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

No total, 153 pessoas foram fiscalizadas pela PRF neste fim de semana. A cada 4 pessoas, uma estava alcoolizada ou se negou a fazer o teste etilômetro.

“Isso nos preocupa bastante e reiteramos a necessidade de que o condutor tenha uma condução mais assertiva, mais segura e mais proativa para que juntos possamos fazer um trânsito mais seguro”, disse o inspetor Francimuller Nascimento.

Foram registrados ainda dois acidentes, mas sem gravidade.