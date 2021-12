Goiabal: Possível conflito fundiário faz PM aumentar policiamento na região

Mais de 80 famílias relataram ter sido abordados por moradores mais antigos supostamente descentes de quilombolas

Por LEONARDO MELO

O 6º Batalhão da PM do Amapá decidiu intensificar o policiamento ostensivo no Bairro do Goiabal, na zona oeste de Macapá, onde famílias dizem estar se sentindo ameaçadas por moradores mais antigos da comunidade, especialmente após a morte de um dos pioneiros da região.

O Goiabal está próximo da comunidade da Lagoa dos Índios, área habitada por descendentes de quilombolas. A região cresceu nos últimos 20 anos dando origem ao Goiabal, onde hoje moram cerca de 500 famílias.

Nas últimas semanas, famílias que já moram há cerca de 10 anos no lugar começaram a se sentir intimidadas por moradores mais antigos.

“Estão batendo nas portas e perguntando quem vendeu os lotes onde elas moram”, explica um dos moradores.

O clima ficou tenso no Bairro do Goiabal. Pelo menos 80 famílias relataram ter recebido a visita de supostos descendentes quilombolas indagando sobre a compra e venda de propriedades, mesmo estando fora da área considerada remanescente de quilombo.

Moradores pediram apoio da Polícia Militar e foram atendidos pelo 6º BPM. Num encontro, o comando o batalhão prometeu fortalecer o policiamento na região para acalmar os ânimos e evitar possíveis conflitos.