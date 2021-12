Grávida e com câncer raro, jovem luta para sobreviver e salvar o filho

Moradora de Porto Grande, a 100 km de Macapá, Aline Lemos sofre dores intensas no nódulo, pescoço e braços. Ela precisa de ajuda financeira para tratamento urgente fora do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Há cerca de 1 ano, Aline Mendes Lemos, de 18 anos, teve um desconforto e descobriu um nódulo que aumentou de tamanho rapidamente. Após meses passou a fazer acompanhamento e realizar exames, onde uma biopsia apontou o tumor maligno.

Ela foi diagnosticada com sarcoma Ewing. Trata-se de um tipo de câncer raro que surge nos ossos ou nos tecidos moles em redor, gerando sintomas como dor, cansaço excessivo ou surgimento de uma fratura sem causa aparente.

Hoje, suas dores são constantes e intensas na região do nódulo, pescoço e braços. Segundo sua família, o tumor está mais ou menos do tamanho de um melão. A cena é chocante.

Em meio a tanta notícia ruim, uma reacendeu a esperança pela vida. Ela descobriu que estava com 22 semanas de gravidez no decorrer dos exames para dar início ao tratamento.

A gravidez virou inspiração e fé na cura, porém, dificulta ainda mais seu estado de saúde. O temor agora não é apenas por sua própria vida, mas a do filho.

Aline Lemos precisa fazer urgentemente um tratamento em Barretos, no estado de São Paulo. Atualmente, ela está no município de Porto Grande, onde mora com a família.

A ONG Carlos Daniel atuou junto ao órgão competente do Estado, que emitiu com rapidez a passagem através do Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A ONG já garantiu a vaga no Hospital do Amor na cidade paulista. A previsão de viagem é para o próximo domingo (19), com primeira consulta para terça-feira (21).

Com isso, a estudante precisa o quanto antes de ajuda financeira para se manter fora do estado, com locomoção, hospedagem e alimentação.

“Eu acredito muito em Deus e tenho fé que vou voltar de lá curada. Peço a quem puder, que possa me ajudar e ajudar meu filho. Desde já agradeço a todos”, pediu a estudante.

Quem tiver interesse em ajudar pode entrar em contato com o número (96) 9 9165-7545 (Ligação/WhatsApp) e falar com Danubia Tolosa, tia de Aline.

Quem preferir fazer transferência bancária, seguem dados:

Banco do Brasil

Agência: 3990-X

Conta corrente: 9044-1

Leiliane Pereira Lemos

Chave Pix (CPF): 856.676.332-72