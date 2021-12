HCAL: saiba como agendar exames de imagem por whatsapp

Usuários podem utilizar o aplicativo para agendar procedimentos de raio-X, eletrocardiograma, ultrassonografia, ultrassom e outros no Hospital Alberto Lima, em Macapá.

Já é possível marcar exames de imagem por aplicativo de mensagens na rede estadual de saúde. Os agendamentos no Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL), localizado no Centro de Macapá, podem ser feitos pelos números (96) 99116-9070 e (96) 99176-3578, que são WhatsApp.

O serviço foi implementado pelo Governo do Amapá no mês de outubro para facilitar o acesso aos procedimentos de raio-X, eletrocardiograma, ultrassonografia, ultrassom com doppler e eletroencefalograma.

Os usuários devem enviar somente mensagens de textos e seguir as orientações dos atendentes. A equipe não atende chamadas de áudio, vídeo ou mensagens de voz.

Para agendar os exames, é necessário apresentar os seguintes documentos: cartão do SUS, RG e CPF, CID (código de identificação da doença) e comprovante de residência.

Agendamento presencial

Para os exames de tomografia, ressonância magnética (RNM) e densitometria óssea, os pacientes devem comparecer no setor de imagem do Hcal às quartas e quintas-feiras, das 8h às 10h.

De janeiro a outubro deste ano, o Hcal realizou 11.315 exames de imagem. Foram 2.410 ultrassonografias, 834 ecocardiogramas, 1.108 tomografias, 277 eletroencefalogramas, 186 ultrassons com doppler e 6.500 exames de raio-X.