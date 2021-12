Homem chama ex-esposa para dar dinheiro do natal dos filhos e tenta matá-la

Crime ocorreu no Bairro do Pacoval, na zona leste de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um homem foi preso por policiais militares na manhã desta quarta-feira (22) após tentar matar a ex-esposa, no Bairro do Pacoval, na zona norte de Macapá.

O caso ocorreu em via pública, quando Bezio Filho Lobato da Silva, de 36 anos, atraiu a ex-companheira, com quem tem três filhos, sob o pretexto de dar-lhe uma quantia em dinheiro para o natal das crianças.

Ao chegar no local do encontro marcado, o homem disse que queria levá-la em outro ponto, onde haveria uma surpresa, uma quantia de dinheiro superior.

O ex-casal está separado há quatro meses e durante todo este tempo, Bezio sempre insistia em reatar a relação, mas ela, que sofrera agressões durante muitos anos por parte dele, não queria, segundo a polícia.

“Ela negou, disse que não iria, que se tivesse que resolver seria ali mesmo. Foi então quando ele sacou o revólver e atirou contra ela. É uma arma caseira, e ele chegou a disparar um projétil que atingiu a barriga, de raspão. Em seguida ele tentou deflagrar outros tiros, mas a arma não disparou. Então foi muita sorte dessa arma estar com problema, ser uma arma caseira e ele não conseguiu seu intento”, declarou Sandra Dantas, titular da Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM).

A mulher estava acompanhada de um dos seus filhos no momento do disparo do pai contra a mãe. Apesar da rua ser pouco movimentada, os pedidos de socorro foram escutados e a PM chegou rapidamente no local.

A relação dos dois, segundo relatou Sandra Dantas, era abusiva e marcada pela violência, até que, finalmente, a mulher conseguiu dar um passo à frente e colocar um fim ao casamento com o agressor.

A delegada não tem dúvida que a intenção do homem era matar a ex-esposa, sobretudo porque ele puxou o gatilho várias vezes.

Bezio Filho foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e deverá ser conduzido ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) nas próximas horas.

A vítima recebeu atendimento médico do tiro de raspão e está com o quadro de saúde estabilizado.