Inédito: Câmara devolve dinheiro que não usou aos cofres públicos

Dinheiro era do orçamento de 2021

Por SELES NAFES

O presidente da Câmara de Oiapoque, Marcelo Martins (DEM), promoveu um ato inédito na política (pelo menos por essas bandas). Nesta sexta-feira (31), ele devolveu aos cofres do município quase R$ 300 mil que não foram utilizados durante o exercício de 2021.

A Câmara Municipal de Oiapoque existe há quase 50 anos, e há um ano está sendo presidida por um vereador de primeiro mandato, que também é professor de educação física.

“Graças à união de todos os 11 vereadores de Oiapoque. O evento de celebração foi pensado em virtude da preocupação com a necessidade de enxugar gastos para ajudar o município, principalmente, na área da educação e saúde”, explicou Marcelo Martins.

Outro estímulo, segundo o presidente, foi o combate à covid-19 e ao vírus H3N2, causador da síndrome gripal.

“Aqui no município já estamos com vários casos de gripe e o recurso que será devolvido para a Prefeitura deverá ser usado principalmente para a área da saúde. É assim que a administração do Partido Democratas, que agora se tornará Partido União Brasil, trabalha. Sempre com transparência e sempre com a orientação dos nossos líderes maiores Senador Lucas Barreto e Davi Alcolumbre”, declarou o Presidente da Casa.

No total, a prefeitura de Oiapoque está recebendo de volta R$ 298.719,98. Marcelo Martins decidiu organizar um evento para marcar de forma simbólica a devolução do dinheiro convidando moradores da cidade e autoridades.