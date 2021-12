Investigado por pornografia infantil é flagrado em vídeo estuprando criança, diz PF

Ação policial ocorreu no município de Santana, cidade a 17 km de Macapá.

Um homem de 29 anos foi preso preventivamente na manhã desta segunda-feira (6) pela Polícia Federal na cidade de Santana, a 17 km da capital amapaense, investigado por crimes sexuais, como produção, compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil e estupro de vulnerável – crimes que podem resultar numa condenação de 31 anos.

Além do mandado de prisão, foram buscas e apreensões em três endereços ligados ao investigado, que resultaram na prisão em flagrante de um segundo homem, residente no mesmo endereço, por porte ilegal de arma de fogo – ele tinha uma pistola com numeração raspada.

Além da prisão preventiva, o principal investigado ainda foi preso em flagrante, pois os agentes federais acharam, no celular dele, diversos vídeos em que crianças aparecem em situação de exploração sexual.

Uma dessas gravações, feita neste domingo (5), segundo a PF, ele aparece estuprando uma criança de seu convívio familiar.

A ação foi chamada de Operação Krampus – referência à figura mítica que simboliza um monstro que aterroriza e pune crianças na época do Natal.

Segundo a PF, a investigação é decorrente de rastreamento na rede mundial de computadores, realizado por organismos internacionais que reprimem crimes de abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças.

Esse trabalho resultou na identificação do investigado e apontou que ele teria armazenadas, em equipamentos eletrônicos, mais de 100 imagens em que crianças aparecem em situação de exploração sexual infantil.

Essa foi a quarta operação realizada pela PF em 2021 no Estado do Amapá para combater exploração sexual infantil.